Wegpolitie Antwerpen klist Fransman met 100.000 euro aan drugs

Antwerpen - De federale wegpolitie van de provincie Antwerpen heeft zaterdag een Fransman opgepakt die 520 gram heroïne, meer dan 5 kilogram ketamine, 2.500 lsd-trips en 2.503 xtc-tabletten in zijn wagen had liggen. De straatwaarde van die drugs bedraagt meer dan 100.000 euro, meldt de federale politie. De man was slechts één van de 250 personen die bij een internationale controleactie betrapt werden op drugbezit.

Aan die controleactie, die plaatsvond van donderdag 1 oktober tot zondag 4 oktober, namen politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België deel. Die controleerden in totaal 1.489 personen, van wie er 250 drugs bij hadden, en 25 onder invloed waren. Elf personen werden gerechtelijk aangehouden en 12 voertuigen werden inbeslaggenomen.

Daarbij was onder anderen de Fransman, die was opgemerkt op de E19. Eerst gaf de man nog aan dat hij op een veilige plaats wilde stoppen, maar ter hoogte van de verkeerswisselaar met de A12 nam hij de vlucht en pas na een achtervolging van meer dan 7 kilometer kon de man onderschept worden.

Briefomslagen

Nog in Antwerpen achtervolgde de lokale politie van Heist een wagen die zich niet wilde laten controleren. De bestuurder reed aan 190 kilometer per uur in een zone 30 en gooide cannabis naar buiten, maar kon uiteindelijk toch opgepakt worden en zal zich later moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Bij een controle op de E17 hielden de wegpolitie West-Vlaanderen en de douanediensten van Roeselare zowel lowcost-bussen op weg naar Frankrijk als personenvoertuigen tegen. Verschillende passagiers hadden gebruikershoeveelheden marihuana bij en één Nederlander, die op weg was naar zijn broer in de gevangenis van Ieper, had zelfs 130 gram hasj bij.

In de provincie Luik hielde de wegpolitie een Fransman met 300 gram hasj, alsook een bestelwagen waarin 882 cannabisstekken en 5.160 euro vervoerd werden.

In Antwerpen trof de douane tenslotte trof verschillende soorten drugs aan die verstopt zaten in briefomslagen.