Albanië annuleert vriendschappelijke wedstrijd in Armenië door aanhoudende conflicten in regio

De Albanese voetbalfederatie heeft de vriendschappelijke wedstrijd die woensdag gepland stond in Armenië geannuleerd. Dat vanwege de vijandigheden tussen Armenië en Azerbeidzjan over de Nagorno-Karabach regio.

De federatie liet maandag weten dat het team in Tirana zal blijven en zich daar zal voorbereiden op de Nations League-wedstrijden van 11 en 14 oktober in Kazachstan en Litouwen.

Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan is de afgelopen dagen terug verhit met opnieuw meldingen van intense gevechten op maandag. Armenië zou de komende dagen zelf ook een thuiswedstrijd moeten spelen in de Nations League, tegen Georgië op zondag. Drie dagen later wacht hen een verplaatsing naar Estland.

De wedstrijd in de play-offs van de Europa League tussen het Armeense Ararat en het Servische Rode Ster Belgrado werd afgelopen donderdag in het Cypriotische Nicosia afgewerkt.