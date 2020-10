Sebastiaan Bornauw wil stelen met de ogen bij Rode Duivel, maar: “Dubbel gevoel, want ook beloften moeten winnen”

Sebastiaan Bornauw (21) is debutant bij de Rode Duivels. De verdediger van 1.FC Köln is blij maar betreurt wel dat hij daardoor niet met de beloften kan meedoen. De beloften zijn volop in de race voor een plaats op het EK. Ze tellen één puntje meer dan Duitsland. Vrijdag spelen de beloften tegen Wales, de enige ploeg waarvan ze in de voorronde verloren (1-0). Doordat Saelemaekers, Vanheusden en Bornauw door Roberto Martinez voor de A-ploeg werden opgeroepen voor het oefenduel tegen Ivoorkust van donderdad, kunnen ze in die wedstrijd van vrijdag tegen Wales niet meedoen. Komende dinsdag tegen Moldavië dan weer wel.

“Ik heb een dubbel gevoel”, aldus Bornauw. “Ik wil natuurlijk ook dat de beloften winnen. Het is belangrijk om op zo’n EK aanwezig te zijn. Maar hier meetrainen met de beste spelers ter wereld is natuurlijk ook een enorme ervaring. We gaan proberen ons te tonen maar zeker ook te leren. Het wordt stelen met de ogen.”

Bornauw werd vorig jaar nog van de hand gedaan door Anderlecht. Hij werkte zich intussen op tot sterkhouder in de verdediging van Bundesligaclub Köln. En nu dus Rode Duivel. “Ik zou niet zeggen dat ik er veel bij stilsta” aldus Bornauw. “Ik wil zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vooruitgang boeken. Ik ben beter geworden in het maken van de juiste keuzes. Zowel offensief als defensief. Ik heb geleerd vooruit te denken en dat doe ik. “

Bornauw wordt met Vanheusden gezien als één van de mogelijke centrale verdedigingsduo’s voor de toekomst. De erfenis is zwaar. “Ik geloof echt wel dat er nog een goede generatie aankomt. Zo goed als deze is natuurlijk moeilijk. Zoals gezegd: hier lopen spelers bij die de beste van de wereld zijn. Maar nu is er ook veel talent. Het komt erop aan de volgende stap te zetten. De huidige generatie Rode Duivels hebben al bewezen dat ze in de Europese top meekunnen. Wij moeten dat ook doen, ik geloof erin.”

