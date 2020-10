Na overstromingen in Frankrijk en Italië loopt dodentol op tot minstens zes

In Frankrijk zijn in bergdorpjes in de buurt van Nice drie levenloze lichamen aangetroffen. Dat melden de Franse autoriteiten. Daarmee stijgt de dodentol door de overstromingen die vrijdag in het zuidoosten van Frankrijk en het noordoosten van Italië plaatsvonden tot zes.

De slachtoffers werden gevonden in de buurt van Saint-Martin-Vésubie, Lantosque en Colomars. In het eerste dorp was eerder al iemand omgekomen.

De Italiaanse autoriteiten maakten bekend dat twee doden vielen in de Aosta-vallei en in Piemonte, twee regio’s die zwaar getroffen zijn door de stortregens. Daarnaast was er een dodelijk slachtoffer nabij de Franse grens, in Vintimille. Het slachtoffer is maandagavond nog niet geïdentificeerd. Het is ook nog niet duidelijk of die iemand slachtoffer is van de overstromingen en is daardoor nog niet in de officiële balans ôpgenomen.

Drie dagen na de overstromingen zitten verschillende huishoudens nog zonder stroom. Omdat de woningen in moeilijk te bereiken gebieden liggen, lopen de reparaties vertraging op.