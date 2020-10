Man (86) krijgt stadswachten aan de deur nadat buur klaagt over topless tuinkabouter: “Openbare zedenschennis, zeiden ze”

Turnhout - “Openbare zedenschennis.” Met die woorden kreeg de 86-jarige Louis Poels uit Turnhout de stadswachten aan zijn deur. Niet dat hij zelf halfnaakt door straat was gelopen, wel omdat hij een topless tuinkabouter in zijn voortuin staan heeft die blijkbaar niet zedig genoeg is voor een overbuur.

Die overbuur contacteerde de stadsdiensten. “Ze zeiden dat ik met de topless tuinkabouter in mijn voortuin openbare zedenschennis pleeg”, zegt Louis, die de tuinkabouter kreeg van zijn buurman Karl Heylen. “Het zou aanstootgevend zijn voor passerende kinderen. Ze wilden dat ik het beeld aankleedde of achter mijn huis zette.”

Even vreesde Louis dat hij een GAS-boete zou krijgen, maar daar hoeft hij zich volgens burgemeester Paul Van Miert (N-VA) geen zorgen over te maken. “We stuurden de stadswachten nadat er een klacht van een overbuur was binnengekomen”, vertelt die. “We probeerden het op te lossen met de vraag om die kabouter misschien ergens anders te plaatsen. Meer is er niet aan de hand.”

De politie ziet alvast ook geen reden om hem op de bon te zwieren als hij zijn kabouter toch wil laten staan. “Manneken Pis staat in Brussel toch ook open en bloot zijn ding te doen?”, reageert commissaris Rudy Remijsen van Politie Regio Turnhout. “Dit valt onder de noemer artistieke vrijheid en is dus geen strafbaar feit.”