De 5 strafste buitenlandse transfers: van een oude bekende uit de Jupiler Pro League tot de troonopvolger van Vincent Kompany

Coronacrisis of niet, de Europese voetbaltop heeft de afgelopen maanden weer stevig uitgehaald op de transfermarkt. Wij zetten de vijf strafste deals van de zomermercato voor u op een rijtje. Wat er in het slot van deze deadline day nog allemaal beweegt, volgt u hier.

Kai Havertz: Duitse dure vogel

Chelsea toonde zich de afgelopen maanden een van de big spenders op de Europese transfermarkt. De Londenaars gaven maar liefst 247 miljoen euro uit. 80 miljoen daarvan ging naar Leverkusen voor de transfer van Kai Havertz (21), die zo de duurste aankoop van deze zomer werd. De Duitse aanvallende middenvelder die de afgelopen jaren indruk maakte in de Bundesliga mag het nu ook gaan laten zien in de Premier League.

Foto: EPA-EFE

Leroy Sané: nog een sneltrein voor Bayern

Leroy Sané maakte de omgekeerde beweging. De Duitse flankspeler, die zijn doorbraak kende bij Schalke 04, verliet Manchester City voor Bayern München. De Duitse recordkampioen betaalde 45 miljoen euro voor de 24-jarige Sané. Het team van Hansi Flick, dat vorig seizoen al indruk maakte met zijn verschroeiend hoge tempo, kreeg er zo nog een pijlsnelle vleugelspeler bij.

Victor Osimhen: van Ali Gholizadeh naar Dries Mertens

Een van de absolute toptransfers in Italië was die van Victor Osimhen (21) naar Napoli. De Nigeriaan die in een vorig leven nog voor Charleroi voetbalde, maakte vorig seizoen indruk bij Lille in de Ligue 1. Napoli betaalde afgelopen zomer maar liefst 70 miljoen euro om Osimhen naar Zuid-Italië te halen. Daar mag Dries Mertens hem dit seizoen van assists voorzien.

Foto: Photo News

Ruben Dias: opvolger van King Kompany

De verdediging is sinds het vertrek van Vincent Kompany het zorgenkindje van Manchester City. Dus werd deze zomer nog eens met geld gesmeten om de achterhoede te versterken. Pep Guardiola betaalde liefst 68 miljoen euro om Ruben Dias (23) weg te halen bij Benfica. De Portugees lost zo zijn landgenoot João Cancelo af als duurste verdediger in de geschiedenis van de Citizens.

Foto: AP

Thiago Alcantara: een koopje met een gouden rand

Dat een toptransfer niet altijd peperduur hoeft te zijn, bewees Liverpool met de komst van Thiago Alcantara. De Spanjaard met Braziliaanse roots was een van de smaakmakers in het Bayern München dat afgelopen zomer de Champions League won. Toch moest Jurgen Klopp ‘maar’ 22 miljoen euro betalen om hem voor de neus van ex-club Barcelona weg te kapen.