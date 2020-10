Burgemeester van Aalst wil niet nog meer coronapatiënten uit Brussel opvangen, CEO van UZ Brussel is kwaad: “Ze hebben nog capaciteit”

Aalst / Brussel -

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) van Aalst wil niet nog meer Brusselse coronapatiënten opvangen in Aalsterse ziekenhuizen. D’Haese wil plaats overhouden voor Aalsterse patiënten en de normale werking van de ziekenhuizen in zijn stad niet in het gedrang brengen. “Er zijn grenzen aan medische solidariteit.” De CEO van het UZ in Brussel begrijpt deze beslissing die indruist tegen de federale richtlijn van spreiding absoluut niet. “Ze hebben nog capaciteit voor Covid-19-patiënten. We kennen de cijfers”, verklaart Noppen aan .