16 patiënten en medewerkers AZ Nikolaas testen positief op coronavirus: “Lockdown binnen het ziekenhuis”

Sint-Niklaas - 7 patiënten en 9 medewerkers van de afdeling oncologie van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas hebben positief getest op het coronavirus. Dat meldt VTM Nieuws. De patiënten van de afdeling, 42 in totaal, liggen allemaal op aparte kamers. Bezoek is ten strengste verboden.

Het begon afgelopen woensdag met een verpleegkundige met een verkoudheid. Nadat ze positief testte op het virus, werd besloten om iedereen van de afdeling te testen. “Tot zondagavond had niemand symptomen”, zegt Ines Deleu, diensthoofd medische oncologie van het AZ Nikolaas aan VTM Nieuws. “Maandag zijn er een paar patiënten met milde respiratoire klachten en er zijn er twee die iets zwaardere klachten hebben. Er is geen nood aan intensieve zorgen.”

Alle 42 patiënten van de afdeling liggen allemaal apart in een eenpersoonskamer. De patiënten, die positief testten op het coronavirus, werden helemaal afgezonderd. “Iedereen wordt verzorgd door twee aparte zorgteams en twee zaalartsen”, zegt Deleu. “Bezoek is absoluut niet toegelaten omdat we iedereen willen beschermen. Je kan het beschouwen als een kleine lockdown binnen het ziekenhuis.” Een patiënt mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten, hij verblijft thuis in quarantaine. Nieuwe kankerpatiënten worden op een andere afdeling van het ziekenhuis verzorgd.

Hoe het virus de afdeling binnenkwam, is nog niet duidelijk. “Er kunnen ook meerdere bronnen zijn”, zegt Deleu. “Toen de overheid besliste om de maatregelen te versoepelden, vreesden we hier al voor.”

Infectiologe Erika Vlieghe vindt de uitbraak zorgwekkend maar vraagt om de zorg niet uit te stellen. “Heb je zorg nodig, ga dan naar het ziekenhuis. Het is belangrijk om zorg niet uit te stellen, ziekenhuizen doen er alles aan om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen.”