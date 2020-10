Opdrachtgeefster garagemoord riskeert 15 jaar cel: “Er werd gehakt in haar haar gesmeerd”

Lebbeke - In het hof van beroep in Gent is maandag gepleit in de zogenaamde garagemoord, waarbij een autohandelaar werd vermoord in opdracht van zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg ze nog 20 jaar cel, in beroep vraagt ze de vrijspraak. Het openbaar ministerie vorderde 15 jaar.

De feiten vonden plaats op 2 juni 2014. Katrien R. liet een vriend, Gino V.R., de toen 39-jarige Wim Van Cauteren in de slaapkamer boven zijn zaak, garage Dotcom Cars in Lebbeke, doodschieten. Het moest een uit de hand gelopen tigerkidnapping lijken, maar een dag na de feiten bekende Katrien R. dat ze de moord had besteld bij V.R. Die laatste bleef lang volhouden dat hij met de zaak niets te maken had, maar legde uiteindelijk toch bekentenissen af. Voor de uitvoering van de moord werd hij veroordeeld tot 18 jaar cel. Zelf ging hij niet in beroep en ook het openbaar ministerie is akkoord met de 18 jaar.

Gehakt

Katrien R. ging in beroep tegen de 20 jaar die zij kreeg. Haar advocaat, Jef Vermassen, vindt dat ze moet worden vrijgesproken. Volgens hem werd ze in die vijftien jaar dat ze samen waren, constant geterroriseerd. “Ze werd geslagen, er werden borden stuk gegooid, ze moest op de grond slapen, borstvoeding geven aan haar kinderen in een hondenmand, ze werd verboden de kinderen te halen met de wagen....” Er werd ook gehakt in haar haar gesmeerd dat ze er niet meer uitgewassen kreeg, waardoor ze haar haar moest afscheren. Hij vroeg daarom het hof haar vrij te spreken op basis van artikel 71, de onweerstaanbare drang.

De procureur-generaal vorderde 15 jaar cel. “Het zal wel niet altijd rozengeur en maneschijn geweest zijn in dat huwelijk, maar het is ook niet zwart-wit. Er waren ook positieve punten.” Volgens hem was Katrien R. ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. “Meneer werd uit de weg geruimd omdat ze zelf haar valiezen niet wou pakken.” De procureur-generaal meent dat het voor haar tijd is om te bezinnen en daarom vorderde hij toch nog 15 jaar cel.