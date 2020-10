Met Josh Cullen heeft Anderlecht zijn beoogde versterking voor het middenveld beet. Paars-wit neemt de 24-jarige Engelsman met Ierse roots voor 500.000 euro over van West Ham United. Hij zal op het middenveld van Vincent Kompany vooral voor duelkracht en stabiliteit moeten zorgen.

Cullen is een zuiver defensieve middenvelder. Vorig seizoen was hij met Charlton Athletic in de Championship – de Engelse tweede klasse - goed voor één doelpunt en twee assists. Met zijn 1,75 moet Cullen ...