Kan Clara (89) zich écht niets meer herinneren van moord op boezemvriendin of is het een weldoordachte truc?

De hoogbejaarde Clara Maes (89) kan zich niets herinneren van de dag waarop haar boezemvriendin Suzanne Thibeau (93) stierf. Dat zei ze tijdens haar verhoor op het assisenproces waar ze terechtstaat voor de moord op Thibeau. Vraag is of ze werkelijk de kwetsbare vrouw met geheugenverlies is die ze zich toonde, dan wel of ze iedereen bewust op het verkeerde been wil zetten, zoals de speurders vermoeden.