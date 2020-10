Trump choqueert artsen met “totaal onverantwoordelijk” bericht bij ziekenhuisontslag: “Ik voel me beter dan 20 jaar geleden”

Donald Trump heeft het Walter Reed-ziekenhuis afgelopen nacht na vier dagen mogen verlaten. De Amerikaanse president is nog niet genezen, maakte zijn persoonlijke arts bekend, maar hij mag wel terugkeren naar het Witte Huis. Trump zelf choqueerde meteen. Hij nam zijn masker af en verklaarde: “Wees niet bang van het coronavirus: je zal het verslaan. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden.” Tot onbegrip van velen.

Het nieuws gisteravond was niet dat de Amerikaanse president het ziekenhuis mocht verlaten – het verplegend personeel had zondag al gezegd dat de kans erg groot was dat het zou gebeuren – maar wel de omstreden tweet waarmee Trump dat aankondigde. “Ik zal het ziekenhuis straks verlaten. En ik voel me erg goed. Wees niet bang voor Covid-19, laat het je leven niet domineren. We hebben genoeg geneesmiddelen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden.” Hij voegde er zelfs het exacte uur aan toe, alsof hij zijn aanhangers uitnodigde om hem te komen uitwuiven.

Geheel in de lijn van wat hij de voorbije maanden gedaan heeft, minimaliseerde Trump het coronavirus dat in zijn land al aan meer dan 210.000 mensen het leven kostte.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

De omstreden tweet kwam hem op heel wat kritiek te staan. Amerikaanse media noemden het “schandalig” en “onverantwoord” dat Trump het coronavirus bleef minimaliseren, zoals hij dat de voorbije maanden herhaaldelijk gedaan heeft. Enkele artsen, waaronder Eugene Gu, noemden de tweet “compleet onverantwoordelijk”. Commentatoren hebben het over de gevaarlijkste tweet uit zijn presidentschap.

Masker af

De president deed er nog een schepje bovenop. Nadat hij met mondmasker uit het ziekenhuis en in zijn helikopter stapte – verderop inderdaad toegejuicht door tientallen aanhangers –, wandelde hij de trappen van het Witte Huis op. Op het balkon trok hij zijn masker uit, stak het in zijn jaszak en liet hij zich van dichtbij fotograferen door een fotograaf van het Witte Huis. Zonder masker ging hij naar binnen. Even later tweette Trump twee video’s.

In de eerste, met triomfantelijke muziek, beelden van zijn terugkeer. De tweede een videoboodschap vanop het balkon: “Ik heb net het ziekenhuis verlaten en ik heb zoveel geleerd over het coronavirus. Eén iets is zeker: laat het je niet domineren. Wees er niet bang van. Je zal het verslaan. We hebben het beste medische materiaal, de beste medicijnen, allemaal onlangs ontwikkeld. Ik voelde me niet zo goed, maar twee dagen geleden had ik al kunnen vertrekken, ik voelde me fantastisch, beter dan 20 jaar geleden.”

“Laat het je leven niet overnemen”, aldus Trump. “Wij zijn het beste land ter wereld. We gaan terug naar ons werk. Als je leider moest ik dat doen – ik wist dat er gevaar in zat, maar ik moest het doen. Ik stond vooraan, ik leidde. Niemand die een leider is, zou niet doen wat ik deed. Ik wist dat er een risico was, maar dat is oké. Nu ben ik beter. En misschien ben ik immuun, ik weet het niet. Maar laat het je leven niet domineren, kom buiten, wees voorzichtig. We hebben de beste medicijnen ter wereld en de vaccins komen er binnenkort.”

Koortsvrij

Tijdens een persmoment voordat Trump het ziekenhuis verliet, weigerde zijn arts Sean Conley in te gaan op de omstreden tweet. “Ik ga niet reageren op wat de president zegt”, zei hij met een schamper lachje op het gezicht.

Conley benadrukte dat aan alle criteria voor een ontslag uit het ziekenhuis voldaan is. “Hij is nog niet helemaal buiten gevaar, maar zijn toestand laat zeker toe dat hij naar huis gaat”, klonk het. Trump is al 72 uur koortsvrij en ook zijn zuurstofniveaus zijn volgens Conley goed genoeg. “Bijwerkingen van de behandeling of van de ziekte heeft hij niet. Jullie hebben de tweets en de video’s wel gezien: hij is terug. De president heeft niet geklaagd, hij is een fantastische patiënt geweest.”

In het Witte Huis zal Trump verder behandeld worden. Hij zal er de klok rond in de gaten gehouden worden door ”het allerbeste verplegend personeel in de wereld”, aldus Conley.

Volgens zijn campagnewoordvoerder Tim Murtaugh is de president van plan in debat te gaan met zijn tegenstander Joe Biden op 15 oktober. Trump liet via Twitter ook weten dat hij snel weer wil campagnevoeren.

Perssecretaris besmet

Intussen zijn in de entourage van Trump al minstens twaalf mensen besmet geraakt met het coronavirus. Onder meer perssecretaris Kayleigh McEnany kwam daar gisteren bij. Zij stond zondag nog journalisten te woord in de tuin van het Witte Huis en weigerde toen een mondmasker op te zetten. Ook twee van haar medewerkers liepen een besmetting op. Mogelijk liepen ook drie journalisten het virus in of aan het Witte Huis op.

Is het dan wel verstandig om de president te laten terugkeren naar het Witte Huis, waar het virus duidelijk nog aanwezig is? “Ach, de president wordt omringd met de beste zorg”, was het enige dat Conley daarover te zeggen had.