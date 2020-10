Een jaar na het vertrek van de Nederlanders Sofyan Amrabat en Arnaut Danjuma verwelkomt Ruud Vormer opnieuw een landgenoot bij Club Brugge. Ajacied Noa Lang (21) staat bekend als een straatvoetballer met een willetje. De Jupiler Pro League is een dosis Hollandse branie rijker.

“Ik weet van mezelf dat ik een bepaalde uitstraling heb. Je mag me of je mag me niet. Een arrogant koppie ...