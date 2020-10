Standard haalt op laatste dag van de transfermarkt nog extra verdediger en flankaanvaller

Standard heeft maandagavond nog toegeslagen in de laatste uren van de transfermarkt. De Rouches haalden rechtsback Laurent Jans (28) weg bij FC Metz en contracteerden ook nog flankaanvaller Eddy Sylvestre (21) van Nice.

De 28-jarige Jans maakte eerder al kennis met de Belgische competitie met een passage bij Waasland-Beveren van 2015 tot 2018. Hij speelde 108 wedstrijden voor de rekening van de Waaslanders, vooraleer hij naar Metz trok. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Duitse Paderborn.

Sylvestre, 21, komt over van het Franse Nice. Daarvoor kwam hij dit seizoen een viertal keer in actie in de Franse Ligue 1. Vorig seizoen werd Sylvestre uitgeleend aan tweedeklasser Auxerre, waar hij goed was voor twee doelpunten.