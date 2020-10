Buschauffeurs De Lijn slaken noodkreet: “Onze bussen hangen met plakband aaneen”

Probeer uw wagen eens aan te bieden op de autokeuring met koplampen, achteruitkijkspiegels of panelen die alleen vastgehouden worden met plakband en kijk dan wat er gebeurt. Op de bussen van De Lijn zie je het nochtans overal: duct tape houdt losse onderdelen bijeen. Verouderd materiaal en gebrek aan mecaniciens en wisselstukken in de stelplaatsen leiden tot wrevel bij de chauffeurs.

De vier getuigen die in dit artikel aan het woord komen, hebben hun zeg gedaan op voorwaarde van anonimiteit. “Ik schat dat de helft van de bussen in stelplaats Zurenborg niet in orde is” ...