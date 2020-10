200 kleuters van basisschool in Kortrijk in quarantaine nadat turnleerkracht positief test

Kortrijk - De volledige kleuterafdeling van vrije basisschool Kinderland in Kortrijk zit sinds zaterdag in thuisquarantaine nadat een leerkracht positief testte op het coronavirus. Het gaat in totaal over zo’n 200 kleuters. “De besmette leerkracht geeft lichamelijke opvoeding en kwam daardoor de voorbije week in contact met alle kleuters, vandaar dat ze allemaal in quarantaine moeten”, zegt schepen van Onderwijs, Kelly Detavernier (N-VA).

Zaterdag testten twee personeelsleden van vrije basisschool Kinderland in Kortrijk positief op het coronavirus, onder wie ook de leerkracht die lichamelijke opvoeding geeft aan de kleuters. “Omdat er bij de kleuters geen les moet gegeven worden met een mondmasker, worden de kleuters nu beschouwd als hoog-risico en moeten ze alle tweehonderd in quarantaine. Tot nu toe hebben we geen weet van besmettingen bij de kleuters of bij andere personeelsleden”, aldus directrice Sofie Eggermont.

De federale overheid heeft de verplichte quarantaine beperkt tot een week. Daardoor kunnen de kleuters nog deze week terug naar school. “Afhankelijk van wanneer het laatste contact was de besmette leerkracht, kunnen ze terugkeren. Voor één klasje is dat al dinsdag.”

Bij Kinderland gaan ze het voortaan strenger aanpakken dan de overheid oplegt. “Onze leerkrachten gaan nu ook wel een mondmasker dragen bij de kleuters, zo voorkomen we dat zo’n grootschalige quarantaine nog eens nodig is”, besluit de directrice.