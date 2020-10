Presidentskandidaat Joe Biden niet verbaasd door coronabesmetting Donald Trump: “Mondmaskers zijn nu eenmaal van belang”

Joe Biden, de presidentskandidaat van de Democraten, heeft gezegd dat hij niet verrast was door de coronabesmetting van zijn Republikeinse rivaal Donald Trump. “Mondmaskers zijn nu eenmaal van belang”, zei hij in een reactie tijdens een bijeenkomst in Miami (Florida).

Een uurtje nadat hij het ziekenhuis had mogen verlaten, verwijderde de Amerikaanse president Donald Trump meteen zijn mondmasker voor een foto in het Witte Huis. Een slecht voorbeeld, aldus Biden. “Ik ben blij dat het goed met hem lijkt te gaan, maar ik had toch gehoopt dat de president - na alles waar hij doorgegaan is - nu de juiste boodschap aan het Amerikaanse volk zou geven”, aldus de voormalige vicepresident. “Mondmaskers zijn nu eenmaal van belang. Ze redden levens. Ze voorkomen de verspreiding van het virus. Het enige wat ik van de president gehoord heb is dat we ons allemaal geen zorgen moeten maken over het virus. Terwijl er zo veel is om ons ongerust over te maken.”

Twee op de drie Amerikanen vinden dat hun president “enige verantwoordelijk” draagt voor het oplopen van het virus. Iets waar Biden mee instemde. “Iedereen die zegt dat maskers er niet toe doen, dat social distancing er niet toe doet, dat de regels er niet toe doen… is volgens mij verantwoordelijk voor wat er met hen gebeurt. Ik zie mijn mondmasker niet zozeer als een bescherming voor mij, maar als een patriottistische verantwoordelijkheid. Al de stoere jongens zeggen: ik draag geen masker, ik ben niet bang. Maar wees dan bang voor je man, voor je vrouw, je zoon, je dochter, je buur, je collega… Dat is wie je beschermt met je masker op.”

Toen het nieuws van Trumps coronabesmetting vrijdagochtend vroeg bekendraakte, was Biden niet verrast. “Het idee dat Covid-19 zich verspreidt als je dicht bij elkaar zit zonder masker, als je je niet aan de afstandsregels houdt als er grote groepen bij elkaar komen… is niet verrassend.”