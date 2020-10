Diensthoofd intensieve zorgen UZ Brussel: “In Brussel is het om zeep”

Ook al nemen coronapatiënten momenteel minder ziekenhuisbedden in dan tijdens de lockdown enkele maanden geleden, dat wil niet zeggen dat de situatie nu meevalt. Die boodschap gaf Elisabeth De Waele, diensthoofd intensieve zorgen van het UZ Brussel, maandag in ‘De afspraak’. “In Brussel is het al op zeep. We zullen echt iets moeten doen.”

Het is niet waar dat er geen gevolgen zijn en dat we dit allemaal nog aankunnen, zo waarschuwde De Waele. “Op dit moment zijn er al mensen met hersentumoren die zijn uitgesteld omdat we gewoon geen bed op intensieve hebben. We kunnen dit bijna niet meer aan. En als er dan signalen komen die alles minimaliseren, dan zullen veel mensen die er alleen hypothetisch mee worden geconfronteerd, gaan denken: het zal wel nog meevallen, dus ik zal mijn huidig gedrag niet aanpassen. Maar we moeten stoppen met wachten op het volgende alarmsignaal, we moeten nu ingrijpen. We zitten nu al met een fameuze sneeuwbal die moeilijk tegengehouden kan worden.”

(Lees verder onder het bericht op Twitter)

If national television is needed to make clear that #COVID19 in #Brussels #ICU is- once again- creating problems, that’s what I do.. ?? https://t.co/wxM3m2MQMv — Elisabeth De Waele (@ElisabethWaele) October 5, 2020

Ondanks “een enorme inspanning” van de spoedgevallendiensten en de ziekenhuizen in en rond Brussel is het aantal patiënten op intensieve in het UZ Brussel in twee weken tijd met liefst 260 procent gestegen. “We voelen dat het verzadigd begint te zijn. Toen ik afgelopen weekend de dagelijkse briefing kreeg en de cijfers zag van de ziekenhuizen binnen ons netwerk, dacht ik: Brussel is om zeep. Het begint echt vol te liggen.”

Nu zwaarste fases

Volgens De Waele was het in de zomer - bij het maken van de draaiboeken en de beleidsplannen rond Covid-19 - al duidelijk dat de eerste fases van het spreidingsplan (fase 0 en 1A) de zwaarste zouden zijn. “En daar zitten we nu. Een moment waarop we twee zorgen moeten combineren met hetzelfde aantal of in sommige gevallen zelfs minder mensen. Hoe gaan we dat in godsnaam doen? Al mag je natuurlijk ook niet zeggen: hoe later de fases, hoe beter, want dat wil alleen maar zeggen dat we in een rampscenario zijn terechtgekomen waarin we alle andere zorg weer moeten laten vallen. Want als je dat doet, vallen er slachtoffers en dat moeten we voorkomen.”

Het belangrijkste volgens De Waele blijft het correct naleven van de huidige richtlijnen. “Er zijn zo veel mensen die hun best doen, zo veel winkels, zoveel restaurants... Maar als je binnenkomt in een zaak waar het niet in orde is, dan moet je die mensen aanspreken of dan moet de zaak gesloten worden. Alleen zo kunnen we iets langer onze vrijheid bewaren. In Brussel is het om zeep. We zullen echt iets moeten doen.”