Geen sprake meer van vroeger pensioen voor zware beroepen in nieuw regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord is er geen sprake meer van een gunstige pensioenregeling voor zware beroepen. Bewust, zo blijkt na een rondvraag bij de onderhandelaars van de pas aangetreden Vivaldi-coalitie. Het dossier was helemaal vergiftigd geraakt. Wat de regering-De Croo in de plaats stelt, is onduidelijk. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag.

De regering-Michel had dan wel beslist om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar, wie zijn hele leven zwaar werk had verricht, zou vervroegd mogen afzwaaien. Alleen: de onderhandelingen tussen bonden en werkgevers daarover liepen destijds helemaal vast. In het nieuwe regeerakkoord is de regeling van de zware beroepen helemaal verdwenen.

“Het ontbreken van een regeling van de zware beroepen is een minpunt in het akkoord”, stipt Jean-Marie Debaene van de socialistische vakbond ABVV aan. Bij het ACV willen ze nog geen commentaar geven. Net zoals hun socialistische collega’s komt de top van de christelijke vakbond dinsdag bij elkaar voor een evaluatie van het regeerakkoord.