Bijzondere ondernemingsraad doet vrezen voor herstructurering bij Lunch Garden

Er vindt dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad plaats bij restaurantketen Lunch Garden. Dat bevestigt de socialistische bediendebond. Er wordt gevreesd voor een nieuwe herstructurering en banenverlies.

Indien het tot een herstructurering komt, zou dat de derde ontslagronde in tien jaar tijd zijn bij de keten. De vakbonden vrezen al een tijd voor een nieuwe besparingsronde bij Lunch Garden. Zo moest CEO Annick Van Overstraeten midden in de coronacrisis opstappen. Ze kon zich “niet vinden in de plannen die de aandeelhouder had met het personeel”, klonk het toen in mei.

Ook de financiële topman verliet volgens de vakbond het bedrijf. Bovendien hebben heel wat restaurants van de keten nog steeds niet de deuren geopend.

De vakbond vreest dat vandaag/dinsdag ontslagen zullen worden aangekondigd, aldus Stéphane Piron, secretaris bij de Franstalige socialistische bediendebond Setca. Bij de restaurantketen werken zowat 1.100 mensen.