Ole Martin Arst wikt de speelkansen van aanwinst Andreas Hanche-Olsen (23) bij de Buffalo’s: “Hij durft als jonge snaak zijn verantwoordelijkheid nemen”

AA Gent was de voorbije weken nog koortsachtig op zoek naar defensieve versterking. Die vonden de Buffalo’s uiteindelijk in Noorwegen. Andreas Hanche-Olsen (23) verlaat het Noorse Stabaek en moet in Gent, waar hij gisteren zijn medische testen aflegde, op termijn doorgroeien tot een vaste waarde in de blauw-witte defensie.