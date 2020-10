4 jaar cel en levenslang rijverbod voor bestuurder die 51-jarige voetganger doodreed in Jette

Brussel / Jette - De bestuurder die verantwoordelijk is voor het dodelijk ongeval dat op 2 februari plaatsvond op het Werrieplein in Jette, is dinsdag door de Brusselse politierechtbank veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en een boete van 24.000 euro. De man, de 30-jarige Youssef C., kreeg ook een levenslang rijverbod opgelegd. Bij het ongeval kwam een 51-jarige voetganger om het leven toen hij werd omvergereden door C. en raakte een passagier van C. zwaargewond. Zelf ging C. er na het ongeval vandoor.

Het ongeval vond op zondag 2 februari plaats, rond 5.05 uur ’s ochtends. Youssef C. had de voorgaande nacht in een discotheek doorgebracht en was door een vriend opgehaald. Volgens de camerabeelden van het ongeval reed de VW Golf van de twee mannen, met C. aan het stuur, met hoge snelheid over de Charles Woestelaan in de richting van het Werrieplein, toen de 51-jarige voetganger daar overstak. De man werd door de Golf opgeschept, kwam op de motorkap en tegen de voorruit terecht en werd weggekatapulteerd. Het voertuig reed intussen verder over de middenberm, over het betonnen verhoog van de tramsporen, en kwam pas aan de andere zijde van het plein tot stilstand.

C. verliet na de klap de omgeving van het ongeval en ging zich pas uren later, rond 11.30 uur, aangeven bij de politie. Zelf beweerde de man dat hij het levenloze lichaam van de voetganger niet zag, maar volgens de rechtbank was die verklaring ongeloofwaardig. Uit onderzoek bleek nadien dat C. cocaïne had genomen, en dat hij net voor de aanrijding met de voetganger met 125 kilometer per uur had gereden.

De rechtbank tilde er zwaar aan dat C. een dergelijk rijgedrag had vertoond, ondanks eerdere veroordelingen voor snelheidsovertredingen, en terwijl hij onder elektronisch toezicht stond na een eerdere veroordeling.