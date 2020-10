6 maanden cel en 12 maanden rijverbod voor trucker die Nikita (16) doodreed in Oostakker

Gent / Ninove - De vrachtwagenchauffeur uit Ninove die in februari 2018 de zestienjarige Nikita Everaert in Oostakker heeft doodgereden, is veroordeeld tot zes maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk) en een rijverbod van twaalf maanden. Dat heeft de politierechter van Gent dinsdag beslist. Opmerkelijk: de uitspraak was enkele uren uitgesteld, maar de ouders van het slachtoffer waren daar niet op voorhand van op de hoogte gebracht. De beklaagde was niet aanwezig.

Nikita Everaert (16) reed op 19 februari 2018 zoals altijd met de fiets van haar thuis in Destelbergen naar haar school in Lochristi. Op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat in Oostakker fietste ze rechtdoor toen ze groen licht kreeg. Maar een vrachtwagen die rechts afsloeg, reed haar aan. Het meisje had geen schijn van kans. Nikita overleed ter plaatse.

Het ongeval zorgde voor deining omdat het kruispunt al jaren op de lijst van zwarte punten stond. De kruising werd na de feiten aangepast voor de fietsveiligheid, maar de volledige heraanleg start in het voorjaar van 2021 en zal twee jaar duren.

“Wij krijgen levenslang”

De moeder en de zus van het meisje lazen enkele weken geleden, bij de behandeling van de zaak, een emotionele brief voor in de rechtbank. “Sinds die dag staat ons leven stil”, zo richtte de moeder van het slachtoffer zich tegen de vrachtwagenchauffeur. “Je reed onze dochter aan en bood geen hulp. Jij gaat vanavond terug naar je gezin, maar wij blijven gebroken achter. Wij krijgen levenslang.”

Ook de vrachtwagenchauffeur reageerde tijdens de eerdere zitting. “Ik volgde de wagen voor me. Toen ik naar rechts reed, voelde ik een klap. Ik keek door mijn ruit en zag iets op de grond liggen. Pas toen ik was uitgestapt, merkte ik dat het om een fiets ging.”

Volgens de vaststellingen van het parket was er echter geen sprake van een dodehoekongeval. “De man had Nikita altijd moeten zien”, luidde het. “Meer nog: hij had haar voorrang moeten geven. Hij is heel slordig tewerkgegaan en betwistte eerst de feiten nog”, zo verklaarde de advocaat van het gezin, Jef Vermassen.

Volgens de advocaat van de beklaagde heeft de man al de zwaarst mogelijke straf gekregen. “Hij heeft iemand doodgereden. Met die zware gedachte zal hij moeten leren leven.” Mijn cliënt betwist de feiten niet, maar hij had haar gewoon niet gezien. Hij was niet dronken en ook zijn rij- en rusttijden waren in orde. Het noodlot heeft hier toegeslagen.”

“Hij moest haar altijd hebben gezien”

De procureur heeft een gevangenisstraf van één jaar, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van één jaar gevorderd. Normaal gezien was de uitspraak dinsdagochtend om 9 uur gepland, maar de ouders van Nikita kregen toen te horen dat ze nog even moesten wachten omdat de uitspraak uitgesteld was tot 12 uur.

De politierechter volgde de argumentatie van het parket en veroordeelde de chauffeur tot zes maanden cel (waarvan drie voorwaardelijk voor drie jaar) en 2.000 euro boete. Daarnaast moet hij ook 400 euro betalen aan een hulpfonds, al zijn vier rijtests opnieuw afleggen en opdraaien voor de gerechtelijke kosten. “Er kan niet betwist worden dat de chauffeur voorrang moest verlenen”, aldus de rechter. “Het meisje reed op reglementaire wijze op het fietspad en uit een reconstructie bleek dat ze opgemerkt kon worden: ze was zichtbaar in de trottoirspiegel. De argumentatie van een dodehoekongeval kan dus niet worden aangenomen. Hij moest haar altijd hebben gezien. Hij moest extra aandacht hebben gehad voor een zwakke weggebruiker en daarom wordt er niet ingegaan op het verzoek tot een straf om uitstel. Hier werd ieder toekomstperspectief ontnomen aan een kind op weg naar school. Door zijn straf moet de man de impact van zijn daden ervaren.”