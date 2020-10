Pech voor Anderlecht: Adrien Trebel werd alsnog geopereerd aan zijn knie

Adrien Trebel werd maandagavond succesvol geopereerd aan zijn knie. Dat laat Anderlecht weten op sociale media. Zondag kwam Trebel niet in actie in het duel tegen Club Brugge door een knieblessure. Ook tegen Eupen eind september ontbrak hij in de selectie. Hoelang Kompany de middenvelder moet missen, is nog onduidelijk.