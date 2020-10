“Het is om zeep in Brussel”: is de toestand echt zo erg? En kan ik nog met een gerust hart gaan werken in de hoofdstad?

Brussel -

“Het is om zeep in Brussel”, zegt het hoofd van de intensieve dienst van het UZ in Jette. Daarmee bedoelt ze dat de ziekenhuisbedden in de regio vrijwel vol liggen. Is de hoofdstad dan opnieuw een hellhole, gezien het grote aantal nieuwe coronabesmettingen? En hoe is het zover kunnen komen? Een antwoord op prangende vragen met een rol voor de Rode Duivels, schotelantennes en zelfs Donald Trump.