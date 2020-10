Strijdvaardige Van Damme minstens vier weken in quarantaine: “Er mag maar een uur per dag iemand bij mij zijn”

Cercle-doelman Miguel Van Damme moet vanaf dinsdag minstens vier weken in quarantaine om opnieuw chemotherapie te ondergaan. Dat zei hij toen hij maandagavond te gast was in de talkshow Vandaag op Eén. Van Damme kreeg ijna twee weken geleden te horen dat er voor de vierde keer leukemie is vastgesteld bij hem en dat er geen behandelingen meer overblijven die hem kunnen redden. “Maar ik geef niet op”, zegt hij.

In 2016 kreeg Miguel Van Damme de eerste keer de diagnose van Leukemie. “Ik had er toen net een heel goed seizoen moet Cercle Brugge opzitten als titularis.” Intussen zijn we vier jaar verder en kreeg Van Damme een tweetal weken geleden, uitgerekend op zijn verjaardag, te horen dat er voor de vierde keer leukemie is vastgesteld.

“Ik kreeg toen het slechte nieuws dat er geen behandelingen meer zijn, omdat ik alle behandelingen al heb gehad. Chemotherapie, bestralingen, een transplantatie en immunotherapie. Maar telkens komt de leukemie terug”, vertelde hij in Vandaag. “Bij Cercle Brugge gingen ze net kijken of ik opnieuw groepstraining zou mogen doen. Een week later viel alles weer in duigen door die diagnose.”

Nieuwe chemotherapie

Vanaf dinsdag start Van Damme opnieuw met chemotherapie. “Ze willen me zo lang mogelijk in leven houden met chemotherapie en medicatie, totdat er ergens ter wereld iets tegen gevonden wordt. Laten we hopen dat dat snel gebeurt. Ze gaan mij eigenlijk ziek maken door die chemobehandeling, terwijl ik mij totaal niet ziek voel op dit moment.”

Vanaf dan moet hij ook minstens vier weken in quarantaine. Hij mag per dag één persoon zien gedurende en uur en dat is het. “Ik moet inderdaad kiezen wie ik zie en wie niet. Niemand mag mij trouwens aanraken. Gelukkig bestaat er ook nog Skype en Facetime, al is dat niet hetzelfde.”

Quarantaine

“Ik heb in het verleden al quarantaines gehad van 4 à 6 weken. Als er iemand bij je is, heb je veel afleiding. Maar als er nu maar 1 uur per dag iemand bij mij zal zijn, zal dat heel zwaar zijn. Fysiek zie je ook af door de kuur die je krijgt.”

Ondanks alles blijft de doelman van Cercle Brugge wel strijdvaardig. “Ook nu komt het niet in mij op om op te geven. Ik ben altijd al een vechter geweest”, zei hij. “Ook al zal het nu wellicht door het oogje van de naald zijn, ik zal er vol voor gaan als er toch nog iets kan.”