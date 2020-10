Melania noemt vrouw waarmee Donald Trump haar bedroog “een pornohoer”, zo blijkt uit gelekte tapes

First lady Melania Trump heeft Stormy Daniels, de pornoactrice waarmee haar man Donald haar bedroog, een “porn hooker” of “pornohoer” genoemd. Dat blijkt uit gelekte tapes, gemaakt door haar voormalige vriendin en adviseur Stephanie Winston Wolkoff.

Wolkoff speelde de tape maandag af tijdens een aflevering van ‘Mea culpa’, een podcast van Michael Cohen, voormalig advocaat van Donald Trump. De opname werd gemaakt in 2018, te midden van het schandaal rond de affaire van de Amerikaanse president. Te horen is hoe Melania klaagt over het feit dat Stormy Daniels mocht opdraven voor een fotoshoot van modeblad Vogue. “Google en lees het maar eens”, aldus de first lady. “Annie Leibovitz (de beroemde fotografe, nvdr.) maakte foto’s van de pornohoer, ze zal in een van de uitgaven van september of oktober verschijnen.”

“Zwijg toch”, antwoordt Wolkoff. “Waarom?”

“Ik hoorde er gisteren van”, repliceert Melania. “Het is voor Vogue. Het zal in Vogue verschijnen. Annie Leibovitz heeft de foto’s gemaakt.”

Het is niet de eerste opname van Melania die Wolkoff deelt. De voorbije dagen liet ze onder meer ook al een fragment horen waarin te horen was hoe de first lady - te midden van de crisis rond de migrantenkinderen die werden gescheiden van hun ouders - verklaarde “zich kapot te werken” aan de kerstversiering in het Witte Huis. “Gun me toch wat rust.”

