“Wij zijn meer dan objecten om naar te staren”: mensen met brandwonden of gelaatsafwijking vragen gelijke behandeling

Michel Vyncke (38) is geboren met een bilaterale lipspleet. Brecht Staut (33) raakte ernstig verbrand op het werk. Beiden hebben ze een gezicht dat getekend is voor het leven. Dat aangestaard wordt door voorbijgangers. Dat het voorwerp is van afkeer en onbegrip. In een nieuwe campagne vragen ze samen met een groep lotgenoten om voorbij de littekens en afwijkingen te kijken. “Sommige mensen staren een halve minuut en kijken weg wanneer ik terugkijk.”