Kaaimaneilanden alweer van Europese lijst belastingparadijzen gehaald

De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag besloten om de Kaaimaneilanden en Oman van de zwarte lijst van belastingparadijzen te halen. De Kaaimaneilanden belandden eerder dit jaar op de Europese lijst, maar volgens de Europese Unie heeft het Britse overzeese gebied intussen de noodzakelijke fiscale hervormingen doorgevoerd.

De Kaaimaneilanden waren in februari het eerste Britse overzeese gebied dat op de zwarte lijst belandde nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie had verlaten. Omdat de eilanden in de Caraïbische Zee in september hun wetgevend kader voor collectieve investeringsfondsen hebben aangepast, worden ze nu opnieuw van de lijst gehaald. Ook Oman staat er niet langer op. Een ander Brits overzees gebied, Anguilla, is dan weer toegevoegd, net als Barbados.

Op de Europese zwarte lijst staan jurisdicties die weinig of niets ondernemen om belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de bereidheid tot het uitwisselen van informatie, een eerlijke belastingheffing en de implementatie van internationale standaarden tegen winstverschuivingen en het uithollen van de belastbare basis.

De lijst stuit geregeld op kritiek. “De Kaaimaneilanden leiden the race to the bottom door een nultarief aan te bieden en bedrijven en superrijken te helpen om te ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid om hun billijk deel te betalen”, klaagt socialistisch Europarlementslid Pedro Marques aan. Hij dringt aan op striktere criteria, meer transparantie bij beslissingen over de lijst en de invoering van echte sancties.

Op de Europese zwarte lijst staan nu nog twaalf jurisdicties: Amerikaans Samoa, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, de Seychellen, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu.