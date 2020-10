Antwerps Justitiepaleis en hof van beroep afgesloten na dreigbericht

Antwerpen - In Antwerpen zijn het Justitiepaleis en het hof van beroep dinsdagmiddag afgesloten door de politie nadat er een dreigbericht werd ontvangen. Bezoekers mogen voorlopig niet meer naar binnen of buiten, zo stelt Belga ter plaatse vast.

De lokale politie bevestigt dat er naar aanleiding van een dreigbericht een sweeping plaatsvindt op onder meer de Bolivarplaats voor het Justitiepaleis, maar wil nog niet meer details kwijt over de zaak.

De Bolivarplaats is ontruimd en afgesloten voor alle verkeer. Of ook de gerechtsgebouwen zelf zullen worden ontruimd en doorzocht, is nog niet duidelijk. De politie benadrukt wel dat het gaat om voorzorgsmaatregelen.