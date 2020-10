Nobelprijs Natuurkunde gaat naar drie astronomen voor onderzoek naar zwarte gaten

De Nobelprijs Natuurkunde gaat dit jaar naar de Britse wis- en natuurkundige Roger Penrose, de Duitser Reinhard Genzel en de Amerikaanse Andrea Ghez voor hun onderzoek naar zwarte gaten in het universum. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen (KVA) dinsdag in Stockholm bekendgemaakt.

Penrose krijgt de helft van de prijs, Genzel en Ghez delen de andere helft. De winnaars van de Nobelprijs krijgen 10 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 960.000 euro) per categorie.

De 89-jarige Penrose toonde aan dat de formatie van zwarte gaten volgt uit de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein. Hij werkte onder meer samen met Stephen Hawking aan de aard van de singulariteit in het hart van elk zwart gat. Bij het grote publiek werd Penrose bekend met zijn boek The emperor’s new mind uit 1989.

Roger Penrose. Foto: EPA-EFE

Ghez en Genzel, beide astronomen, krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de invloed van zwarte gaten op de banen van sterren, meer bepaald het -waarschijnlijke- zwarte gat in het centrum van onze Melkweg. Ghez is nog maar de vierde vrouw die de Nobelprijs voor Natuurkunde krijgt. “Ik hoop andere vrouwen te inspireren om dit veld in te gaan”, zo reageerde ze na de bekendmaking.