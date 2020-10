De junkies van Chelsea, krenterig Spanje en het Castagne-effect in Italië: de opvallendste trends van de lange transferzomer

In Nederland en Portugal worden vandaag nog spelers verhandeld maar het stof na de langste transferzomer ooit is wel grotendeels gaan liggen. We lijsten voor u de opvallendste trends op. In het ene land zorgt corona voor ongeziene zuinigheid, elders rolt het geld alsof er van geen crisis sprake is. We zetten de opvallendste trends op een rijtje, van crazy Chelsea over onze belangrijkste exportlanden tot een gefaalde Buffalo in de Bundesliga.