“Pedro Facon wordt eerste coronacommissaris van ons land”

De eerste coronacommissaris van ons land wordt dinsdag aangesteld. Volgens Franstalige media zou het Pedro Facon, topman bij de FOD Volksgezondheid, worden.

Het Overlegcomité van de nieuwe federale regering kwam maandag een eerste keer samen en zal dat dinsdag vanaf 14 uur opnieuw doen. Volgens de kranten van Sudinfo en Le Soir zal straks Pedro Facon worden aangesteld als de eerste coronacommissaris van ons land.

Facon is al sinds februari 2017 directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid. Volgens zijn cv heeft hij ook nog een masterdiploma politieke wetenschappen (KU Leuven) en is hij gespecialiseerd in openbaar bestuur en audits. Hij was vroeger actief als onderzoeker bij het Instituut voor de Overheid (KU Leuven), als strategie- en organisatieadviseur bij het RIZIV en als kabinetschef van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).