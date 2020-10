Kremlincriticus Aleksej Navalny verdenkt president Vladimir Poetin achter vergiftiging te zitten

Aleksej Navalny heeft nogmaals benadrukt dat de Russische president Vladimir Poetin achter zijn vergiftiging zit. Dat heeft de 44-jarige opposant gezegd in een 2,5 uur durend video-interview met de populaire blogger Juri Dud.

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Labs in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif.

“Kan je novitsjok in de supermarkt kopen?”, zo stelt Navalny tijdens het interview een retorische vraag. De conclusie van de labo’s beperkt het aantal verdachten volgens Navalny. “Er is geen zwarte markt voor novitsjok.”

Vijf Europese leden van de VN-Veiligheidsraad - Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Estland en Frankrijk - hebben intussen in een brief uitleg gevraagd van Rusland over de vergiftiging van de Russische opposant Aleksej Navalny. De zaak betekent volgens de vijf “een bedreiging voor de internationale veiligheid en vrede”.