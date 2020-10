Nieuw vaccin ter goedkeuring voorgelegd aan Europa

Het Duitse BioNtech en het Amerikaanse Pfizer, die samen een Covid-19-vaccin ontwikkelen, hebben hun vaccin ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat hebben de bedrijven dinsdag bekendgemaakt. Op die manier hopen ze versneld goedkeuring te krijgen om het vaccin op de markt te brengen.

Het vaccin van BioNtech en Pfizer wordt het tweede vaccin dat mogelijk goedgekeurd wordt in Europa. Met het Brits-Zweedse AstraZeneca is al een contract ondertekend voor 300 miljoen dosissen, met een optie om nog 100 miljoen dosissen aan te kopen.

Het vaccin BNT162b2 zit momenteel in de derde klinische testfase, waarbij de effectiviteit en veiligheid op duizenden mensen wereldwijd wordt getest. BioNtech en Pfizer hebben nu een aanvraag gedaan bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om toegelaten te worden tot de markt.

Het is nog onduidelijk wanneer het EMA een uitspraak doet over het vaccin. De EU-lidstaten kunnen 200 miljoen dosissen aankopen zodra bewezen is dat het vaccin veilig en doeltreffend is, met een optie voor nog eens 100 miljoen dosissen. Volgens de bedrijven moet het mogelijk zijn om eind 2020 al 100 miljoen doses van het vaccin te kunnen produceren, eind volgend jaar mikken ze op een productie van 1,3 miljard.