MediaMarkt introduceert ‘live shopping’ op Belgische markt

MediaMarkt gaat de komende zaterdagen in oktober ‘live shopping’-sessies op zijn website uitzenden in België. Dat meldt de elektronicaketen dinsdag. Het gaat om een soort interactieve winkelervaring, waarbij de consument tijdens de sessie vragen kan stellen in een live chat. Retailprofessor Gino Van Ossel (Vlerick) zegt dat het fenomeen komt overwaaien uit China en dat het een slimme zet is om het hier ook te proberen.

De ‘live shopping’-sessies van MediaMarkt in België worden gepresenteerd door een influencer en georganiseerd rond een specifiek thema. De keten wil met live shopping naar eigen zeggen zijn e-commerce aanbod, “dat sinds de lockdown sterk in de lift zit”, verder uitbreiden.

“Live shopping is gecreëerd om het beste van twee werelden te combineren: het gemak en de snelheid van e-commerce en het goede advies van een verkoper in een van onze winkels of uit een producttest op YouTube”, zegt Yannick de Bièvre, marketingdirecteur bij MediaMarkt Belgium.

“Gat in de markt”

Volgens professor Van Ossel komt het fenomeen overwaaien uit China, waar het erg succesvol geworden is. “Of het ook bij ons een trend zal worden, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar het is alvast slim van MediaMarkt om het ook hier te proberen, temeer aangezien de e-commercegiganten zoals bijvoorbeeld Amazon of Coolblue dit nog niet hebben en MediaMarkt dus mogelijk een gat in de markt kan vinden.”

Gino Van Ossel.

Live shopping kan volgens Van Ossel worden gezien als “een soort tv-shoppen van de tweede generatie”. Maar waar bij dat tv-shoppen met vooraf opgenomen filmpjes een erg specifiek publiek aangesproken wordt, vaak mensen die uit verveling tijdens normale werkuren naar televisie kijken, is dat bij live shopping niet het geval en wordt getracht een veel breder publiek te bereiken.

Van Ossel wijst er ook op dat tijdens de lockdown, toen de non-foodwinkels moesten sluiten op de tuincentra en doe-het-zelfketens na, veel winkeliers zich reeds concentreerden op online handel en via videoconferencing of telefoon klantenadvies aanboden. “We zien dat vandaag nog steeds veel minder mensen fysiek naar de winkel gaan. En wanneer ze dat doen hebben ze zich vaak via internet al goed geïnformeerd. Live shopping is dus een interessant initiatief dat, indien succesvol, zeker navolging zal krijgen. In China is het alvast geleidelijk aan een extra verkoopkanaal geworden naast de winkels en webshops”, aldus Van Ossel.