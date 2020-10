Liverpool-aanvaller Xherdan Shaqiri test positief bij Zwitserse nationale ploeg

Liverpool-aanvaller Xherdan Shaqiri heeft een positieve test op COVID-19 afgelegd bij de Zwitserse nationale ploeg. De sterspeler van La Nati zou deze interlandperiode zijn comeback maken na zestien maanden afwezigheid bij de Zwitserse selectie.

Shaqiri is de derde speler van Liverpool die positief test op het coronavirus in één week tijd. Eerder raakten ook de Spanjaard Thiago Alcantara en de Senegalees Sadio Mané besmet.

De 28-jarige Shaqiri speelde sinds juni 2019 geen wedstrijd meer voor de Zwitserse nationale ploeg. De Zwitserse voetbalbond (SFV) gaf aan dat de 82-voudig international onmiddellijk in quarantaine ging. Hij mist het oefenduel van vrijadg tegen Kroatië en de Nations League-duels tegen Spanje (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag).

Shaqiri is bij Liverpool geen basisspeler. Vorig seizoen kwam hij bij de kampioen van de Premier League, over alle competities samen, tot slechts elf optredens. Dit seizoen speelde hij tot dusver enkel mee in het League Cup-duel tegen Lincoln City eind september.