Vier maanden cel voor klappen aan gepeste jongen

Tielt - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige Sri Lankaan uit Tielt bij verstek veroordeeld tot vier maanden effectieve gevangenisstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Aan de schoolpoort deelde N.N. klappen uit aan een gepeste jongen. Het openbaar ministerie had zes maanden cel gevorderd.

De feiten speelden zich op 8 maart 2018 af in de buurt van een middelbare school in Tielt. Een toen 16-jarige jongen werd al een tijdje gepest en zou die bewuste dag opgewacht worden aan de schoolpoort. Daarom beslisten twee leerkrachten om hem te begeleiden, maar dat bracht geen soelaas. N.N. sprong op het slachtoffer en gaf hem enkele klappen in het gezicht. Tijdens het incident belandde het hoorapparaat van de jongeman op de grond.

De zaak werd op 1 september behandeld, maar de beklaagde stuurde zijn kat naar de zitting. Bij verstek werd hij veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf.