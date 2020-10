Torenspits Kasteel van Horst weggenomen voor grote restauratiewerken

Holsbeek - De torenspits van het Kasteel van Horst in Holsbeek is dinsdag weggenomen. De restauratiewerken van het kasteel startten officieel al in juni van dit jaar, met de afname van de torenspits is een belangrijke volgende stap gezet. “Ik hoop dat er een sneeuwbaleffect kan ontstaan naar nog meer kwalitatieve erfgoedbeleving”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

De instabiele torenspits die bovenop de donjon van het Kasteel van Horst prijkt, is dinsdag verwijderd. Het wegnemen van de spits kadert binnen grotere restauratiewerken: in verschillende fases wordt het volledige kasteel gerestaureerd. Eerst worden de toegangsbrug, de kapel en de donjonpoort onder handen genomen, daarna de renaissancevleugel van het gebouw, en tot slot het interieur. Verwacht wordt dat alle werken klaar zullen zijn tegen het einde van 2024. “Het is echt een totale renovatie van het Kasteel”, zegt Simon Callebert, coördinator van de restauratie.

Foto: Herita

“Drie jaar geleden hebben we al alarm geslagen over de restauratie van het Kasteel”, legt Hans Eyssens (CD&V), burgemeester van Holsbeek, uit. “Op basis daarvan is een beheersplan opgemaakt, en nu zijn we natuurlijk heel blij dat de restauratie gestart is.” In juni werden al voorbereidende werken gestart. De afname van de spits is een belangrijke volgende stap.

De torenspits zelf zal de komende twee jaar op het platform naast het kasteel blijven staan, waarna ze ook een restauratiebeurt krijgt. Wanneer de donjon dan vernieuwd is, komt de spits er terug op te staan. In de tussentijd dekt een nieuwe, kleine torenspits de donjon af.

De werken zullen bovendien deels virtueel te volgen zijn. “En we zullen ook banners plaatsen met extra informatie. Op die manier kunnen we de mensen en de gemeenschap meer betrekken bij het project”, aldus Callebert.

“Mensen van Holsbeek en omstreken zijn heel fier op hun kasteel, het is echt een icoon. Het zal geweldig zijn als alles gerestaureerd is en opnieuw toegankelijk voor het grote publiek”, besluit Eyssens.