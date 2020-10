Ondernemingsrechtbank buigt zich over collectieve vordering Test Aankoop tegen Ryanair

Voor de Brusselse ondernemingsrechtbank hebben de advocaten van consumentenorganisatie Test Aankoop en vliegtuigmaatschappij Ryanair dinsdag hun pleidooien gehouden in het geschil over de collectieve rechtsvordering die Test Aankoop heeft ingesteld tegen de lagekostenmaatschappij. Die vordering kwam er omdat Ryanair weigerde om consumenten te vergoeden die hun vlucht geannuleerd zagen door een staking van het Ryanair-personeel in 2018. Voorlopig beperken de pleidooien, die nog voortgaan op 27 oktober, zich tot de ontvankelijkheid van de collectieve vordering.