Ambtenaren moeten nog meer dan jaar wachten op nieuwe loonindexering

De spilindex zal waarschijnlijk niet in september volgend jaar, maar pas in oktober weer overschreden worden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen in november en de ambtenarenweddes in december met 2 procent omhoog zouden gaan, zo blijkt dinsdag uit de nieuwe inflatieprognoses van het Planbureau.

Een maand geleden had het Planbureau de verwachte volgende overschrijding van de spilindex een paar maanden vervroegd, van december naar augustus 2021. Nu wordt dat dus oktober. “Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2021 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte”, stelt het Planbureau.

De laatste keer dat de spilindex werd overschreden, waarna de sociale uitkeringen en de overheidsweddes verhoogd werden, was in februari dit jaar.

Het Planbureau blijft bij de prognose dat de inflatie dit jaar 0,8 procent zal bedragen. Volgend jaar zou ze toenemen tot 1,3 procent.