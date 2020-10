Voormalige Rode Duivel Denis Odoi wil voor Ghana spelen: “Volgens mij had ik die ene selectie te danken aan Anderlecht”

Denis Odoi (32) heeft de procedure opgestart om voor Ghana te spelen. Dat zegt hij in een interview met HUMO. De verdediger van Fulham telt één cap voor de Rode Duivels. In 2012 speelde hij een oefeninterland tegen Montenegro, maar oefeninterlands tellen niet als officiële cap. Daardoor kan Odoi nog voor Ghana uitkomen.

Onder ex-bondscoach Marc Wilmots werd Denis Odoi één keer opgeroepen. Op 25 mei 2012 speelde hij 90 speelminuten in een oefeninterland tegen Montenegro. België speelde 2-2 gelijk. Veel spelers die er toen bij waren, zijn nu nog steeds Rode Duivel. “Helaas is het bij die ene interland gebleven. Ik heb nog lang op een selectie gehoopt, maar na een tijdje heb ik het opgegeven”, vertelt Odoi in Humo. “Volgens mij had ik die ene selectie te danken aan het feit dat ik bij Anderlecht zat. Anderlecht heeft altijd veel invloed gehad bij de voetbalbond, dat weet iedereen. Onlangs is toch ook gesuggereerd dat de club zijn invloed heeft aangewend om de selecties van Yari Verschaeren en Landry Dimata te verklaren?”

Iets meer dan twaalf jaar na die ene interland, wil Odoi nu voor Ghana uitkomen. “In Ghana zouden ze mij graag voor hun nationale ploeg zien spelen. Die ene keer met België was vriendschappelijk en telt dus niet als definitieve keuze voor een land. De procedure is inmiddels opgestart. Als voetballer wil ik op een zo hoog mogelijk niveau competitief zijn. Dat ik hierdoor een deel van mijn roots kan leren kennen, is meegenomen.”