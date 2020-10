Mama rijdt per ongeluk dochtertje (3) dood tijdens verjaardagsfeestje

Een driejarig meisje is om het leven gekomen toen haar moeder haar per ongeluk raakte tijdens het parkeren. Het meisje, Lina, werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar daar konden de dokters niets meer voor haar doen.

Het drama speelde zich af in Luzerne County, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De familie van Lina was er samengekomen in een openbaar park om de achttiende verjaardag van haar tante te vieren. Maar toen de moeder van Lina haar terreinwagen wilde parkeren, liep het fout. “Plots hoorden we overal geschreeuw”, zegt getuige Steven Olivares aan televisiestation WNEP. “Ook de kinderen waren in paniek, het was hartverscheurend.”

De tante van Lina kan maar niet begrijpen wat er gebeurd is. “Plots liep ze achter de auto van haar moeder. We weten niet hoe ze daar gekomen is. Het was zo’n lief kind. Ze was mooi en bijzonder slim voor haar leeftijd.”

Het meisje werd nog overgebracht naar het Wilkes Barre General Hospital maar daar konden de dokters niets meer voor haar doen. Afgelopen weekend kwam de familie opnieuw samen in het park om de dood van Lina te herdenken.