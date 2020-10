Bpost wil met Nederlandse e-commercedochter Active Ants ook naar België komen

Bpost opent volgend jaar een Belgisch filiaal van Active Ants, een Nederlands dochterbedrijf actief rond e-commerce. Dat heeft CEO Jean-Paul Van Avermaet dinsdag in de Kamercommissie gezegd.

Van Avermaet gaf in de Kamercommissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen een eerste inzage in de toekomststrategie 2026. De raad van bestuur keurde die medio september goed, de visie moet tegen eind dit jaar afgewerkt zijn. Daarbij herhaalde hij de gekende uitdagingen, zoals de structureel krimpende markt van de belangrijke brievenpost. In het eerste halfjaar daalde het postvolume bijvoorbeeld met 13,9 procent. Een daling met 1 procent, betekent een daling van de bedrijfswinst (ebit) met ongeveer 10 miljoen euro.

In die optiek moet bpost de transformatie van het bedrijf versnellen. Bpost moet meer zijn dan een zuivere bedeler van brieven, maar moet dus ook meer inzetten op pakweg de pakjesmarkt, zeker gezien de coronacrisis. In de eerste helft van dit jaar waren er immers pieken tot 50 procent meer pakjes tegenover een jaar eerder. Een deel van die toename zal langdurig en structureel zijn, klonk het.

KMO’s

Zelf heeft bpost heeft momenteel twee dochterbedrijven die op e-commerce gericht zijn. Zo is er het veelbesproken Radial, de Amerikaanse dochter die ook in verschillende Europese landen actief is. Radial is een logistieke dienstverlener voor de e-commercesector. Het richt zich vooral op grotere webwinkels en dies meer.

Een tweede dochter is het Nederlandse Active Ants, dat zich richt op kmo’s. Het bedrijf verzorgt de logistieke kant van hun webwinkels. De beslissing om volgend jaar, “in de loop van 2021”, een Belgisch filiaal van Active Ants te starten, is reeds gevallen, zo gaf de CEO aan. “We willen de Belgische kmo’s ondersteunen om voor e-commerce te gaan en daar een deel van hun activiteit te ontwikkelen.”

Voorts benadrukte Van Avermaet onder meer dat het bedrijf de 660 postkantoren wil consolideren om de “fysieke aanwezigheid te behouden”. In die kantoren biedt het postbedrijf ook de diensten van bankdochter bpost bank aan.

Bpost wil ook de CO-uitstoot verminderen met 20 procent.