Parket Oost-Vlaanderen vordert zware geldboetes op themazitting sluikstorten

Gent - De Gentse correctionele rechtbank hield dinsdagvoormiddag een themazitting rond sluikstorten, waarbij zeventien beklaagden gedagvaard worden. Het parket Oost-Vlaanderen, dat ondanks sensibiliseringscampagnes de problematiek ziet toenemen, vorderde zware geldboetes.

Het parket organiseerde de themazitting om het vervolgingsbeleid extra in de verf te zetten. De week van 5 tot 11 oktober is de ‘Week van de Handhaving’ met extra aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil. “Sluikstorten vervuilt onze schaarse natuur, werkt verloedering van de leefomgeving in de hand en jaagt de maatschappij op torenhoge kosten. Het is een fenomeen dat voor veel ergernis zorgt bij de bevolking omwille van zijn asociaal karakter. Terecht vraagt de burger om een strenge aanpak”, zegt het parket.

Het parket bundelde op de milieuzitting een reeks dossiers en dagvaardde zeventien personen voor inbreuken op het afvalstoffendecreet. Het ging onder meer om het achterlaten langs de openbare weg van vuilniszakken, papier, karton, of huishoudtoestellen zoals een diepvriezer, of de opslag op privéterrein van oud ijzer of autowrakken.

Boot

Een man die in 2018 een kleine boot had achtergelaten in Maldegem en na aanmaning door de Vlaamse Waterweg NV weigerde om actie te ondernemen, riskeerde een boete van 2.400 euro. Het parket vroeg ook aan de rechtbank om het vaartuig te laten verwijderen, maar de beklaagde zei dat hij de boot wou laten repareren en inschrijven.

Een verdachte van het achterlaten van een grote hoeveelheid kartonafval in het natuurgebied Gentbrugse Meersen, verklaarde dat hij het afval had meegegeven aan personen die hij niet kende. Het openbaar ministerie vroeg 1.600 euro geldboete omdat de man aan de hand van documenten tussen het afval kon geïdentificeerd worden.

De uitspraken vallen op 3 november.