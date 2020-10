Wat zijn ze lief voor elkaar: partijvoorzitters kunnen het opperbest met elkaar vinden op openingscollege Carl Devos (UGent)

Als er één iets is dat ze willen vermijden, dan is het een kibbelkabinet. Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) konden het opperbest met elkaar vinden op het openingscollege van UGent-professor Carl Devos. Geen steek onder water te bespeuren, enkel wat mopjes. “Er zal wel eens een wiel afrijden, maar we moeten de sfeer erin houden”, zegt Lachaert.

“Het gaat al lang niet meer over links of rechts, over progressief of conservatief. Vandaag gaat het over partijen die zich destructief opstellen, voor wie het nooit goed is, en zij die zich constructief ...