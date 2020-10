Experts waarschuwen voor mondmaskers in regen: “Je masker mag echt niet nat worden”

Daar is de herfst, daar is de regen. En dat is knap vervelend in coronatijden. Wanneer mondmaskers nat worden, beschermen ze immers veel minder goed tegen het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie en experts raden dan ook aan om een tweede mondmasker op zak te hebben wanneer u de deur uitgaat. “Of een paraplu”, zegt Erika Vlieghe.

Nu de herfst in het land is, raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overheden aan om burgers voldoende te informeren over de problemen die dat met zich mee kan brengen. “Alle mondmaskers moeten vervangen worden door droge wanneer ze nat of zichtbaar vochtig zijn”, staat in een advies van de WHO.

In ons land is het op drukke plaatsen nog steeds verplicht om het mondmasker te dragen, en het risico bestaat bij regenweer dus dat de maskers nat worden. Infectiologe en Celeval-lid Erika Vlieghe bevestigt dat een nat mondmasker niet voldoende beschermt tegen het coronavirus. “Dat geldt zeker voor papieren maskers. De filtercapaciteit neemt dan gevoelig af omdat lagen tegen elkaar gaan plakken.”

Niet gewoon laten drogen

Sarah Lebeer, professor toegepaste microbiologie aan de UAntwerpen, zegt bezorgd te zijn over meer natte maskers door de regen. “Een masker dat nat wordt, zal druppels die uit de mond komen minder goed tegenhouden. Bovendien kan het de verspreiding van het virus en bacteriën net verergeren. Het vocht zorgt voor een verhoogde transfer: het virus blijft er langer aan kleven waardoor er langer kans is op verspreiding.” Ook zij raadt daarom aan om voorzichtig te zijn. “Je mondmasker mag echt niet nat worden. Hou in je achterhoofd dat je bij elke keer uitademen het virus potentieel kan uitstoten aan iemand anders.”

Ook belangrijk volgens Lebeer: het is niet voldoende om een nat masker bij thuiskomst op de verwarming te leggen en te laten opdrogen. “Dat is niet genoeg. Het virus blijft daarop hangen, en als het nog eens nat wordt, kan het via druppels opnieuw overgedragen worden. Je moet het dus koken, in de was steken op 60 graden of strijken met een stoomstrijkijzer. Vocht is een gunstige omgeving voor een virus. We moeten daar waakzaam voor zijn.”

In Frankrijk is het dragen van een mondmasker overal verplicht, en daar raadt de overheid burgers aan om op elk moment een tweede - en droog - mondmasker bij te hebben voor het geval dat het masker nat wordt. Dat zou ook bij ons zinvol zijn, zegt Lebeer. “Of gebruik een paraplu”, stelt Vlieghe voor.