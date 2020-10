Hans Vanaken ruikt zijn kans in fantastische week: “Voel me het best als box-to-box bij Duivels”

Een contractverlenging bij Club Brugge. Een goal, een assist én een zege tegen Anderlecht. En een selectie bij de Rode Duivels waar hij vrijwel zeker aan spelen zal toekomen. “Ik beleef een fantastische week”, zei Hans Vanaken dinsdag voor de eerste groepstraining van de Rode Duivels.

De Rode Duivels spelen tegen Ivoorkust (donderdag 8 oktober in Brussel), Engeland (zondag 11 oktober in Londen) en IJsland (woensdag 14 oktober in Reykjavik).

“Of ik donderdag tegen Ivoorkust speel, weet ik nog niet, daarvoor moeten we de eerste training afwachten”, zei Vanaken. “Maar het is juist dat de coach nieuwe spelers zal gebruiken in de oefenmatch tegen Ivoorkust.”

Zelf zou Vanaken als middenvelder willen spelen. “Ik heb veel loopvermogen dus ik kan spelen als een box-to-box, die tussen de lijnen loopt en de juiste passes geef. Maar als het moet kan ik ook als een van de twee nummers tien achter de spits spelen.”

Vanaken ziet de match tegen Ivoorkust niet als een examen voor een EK-selectie. “Het is vandaag moeilijk te zeggen wie de 23 gaan zijn. We hebben enorm veel kwaliteit. Ook spelers die er nu nog niet bij zijn. Ik denk niet dat je op basis van één match je selectie kan verdienen. Het is vooral zaaks elke week te presteren en mijn niveau zo lang mogelijk aan te houden.”

Dedryck Boyata: “Ik ga niet liegen: natuurlijk wil ik spelen”

Zonder Vincent Kompany (gestopt), Jan Vertonghen (geblesseerd) en Thomas Vermaelen (in Japan) is bondscoach Roberto Martinez op zoek naar verse verdedigers. Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) ontbrak in Denemarken en tegen IJsland met een achillespeesblessure. Nu is hij klaar om net als op het WK in Rusland zijn kans te grijpen.

“Ik ga niet liegen: natuurlijk wil ik spelen”, zegt Boyata. “Persoonlijk voel ik me goed. Bij Hertha heb ik zelfs de kapiteinsband gekregen. Ik voel me veel beter dan in september en ik ben klaar om mijn best te doen als de coach me nodig heeft.”

“Mijn situatie bij de nationale ploeg is niet veranderd nu ik kapitein ben bij Hertha”, zegt Boyata. “Altijd krijg ik dezelfde vraag over mijn statuut bij de nationale ploeg. Maar ik geef me altijd honderd procent, of ik nu start of inval. In een jaar tijd heb ik drie matchen gemist. Ik probeer alles mee te pakken wat ik kan.”