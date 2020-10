Bouchez behoudt vertrouwen maar moet zich laten omringen

De parlementsleden van MR zijn maandagavond in de parlementaire intergroep overeengekomen om het vertrouwen te behouden in hun partijvoorzitter, Georges-Louis Bouchez. Het debat duurde meer dan vier uur en verliep bij momenten erg levendig. Bouchez zal zich wel moeten laten omringen door 11 topfiguren en ‘wijzen’ van de partij. Dat moet de collegialiteit van de beslissingen versterken.

Bouchez lag zwaar onder vuur na zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering en een mislukte herschikking van de MR-ministers in de Waalse regering. Hij maakte Mathieu Michel – de relatief onbekende broer van Europees Raadsvoorzitter en voormalig MR-premier Charles Michel – staatssecretaris, waardoor Denis Ducarme plaats moest ruimen. Bouchez probeerde die laatste dan minister te maken in de Waalse regering, ten koste van Valérie De Bue, maar moest die beslissing al snel weer intrekken toen bleek dat de Waalse regering dan niet meer aan het decretaal vastgelegde minimum van één derde vrouwen komt.

