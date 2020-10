Mama van Nikita (16) over veroordeling doodrijder: “Voor rechtbank is ze gewoon een dossier, maar wij zijn onze dochter wel kwijt”

Gent / Oostakker -

Onbegrip en machteloosheid. Die gevoelens overheersten dinsdag op de Gentse rechtbank bij de ouders van de doodgereden Nikita Everaert (16). De vrachtwagenchauffeur uit Ninove die verantwoordelijk was voor het fatale ongeval in 2018 werd veroordeeld tot zes maanden celstraf en een rijverbod van twaalf maanden. Veel te licht volgens de ouders en hun advocaat. “Voor ons is het wel een troost dat ze duidelijk zeiden dat Nikita geen schuld trof.”